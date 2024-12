Podcast

Bien avant Hobbes, Montesquieu et Tocqueville, Ibn Khaldun, serviteur des princes du Maghreb, rédige une histoire universelle, Le Livre des exemples, qui a pour objectif de poser sur le papier les principaux ressorts de la marche des États. Il se lance dans ce projet d’écriture alors même que la peste de 1348 a considérablement touché tout le pourtour méditerrannéen, mettant en grande difficulté les pouvoirs politiques, notamment celui des Hafsides en Tunisie.

C’est donc en homme expérimenté politiquement qu’Ibn Khaldun décide à l’âge de 45 ans de se retirer de la vie politique pour se consacrer à la philosophie de l’Histoire, considérant qu’en son temps l’action politique est devenue inutile, au regard des luttes de pouvoir incessantes.

Dans la Muqaddima, le penseur établi au Caire explique les causes de la naissance et de la mort des États. Il théorise l’importance de l’impôt comme fondement de la puissance étatique et met en exergue la place de la guerre dans la défense d’un État prospère.

La richesse de la théorie de l’État d’Ibn Khaldun réside dans le fait qu’encore aujourd’hui elle peut être utile pour une meilleure compréhension du pouvoir politique.