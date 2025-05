Documentaire

Charles VIII est le fils de Louis XI et de Charlotte de Savoie. A la mort de son père, sa sœur Anne de Beaujeu assure sa tutelle. Une rébellion des princes emmenés par Louis II d’Orléans, déclenche la Guerre folle. Charles épouse Anne de Bretagne (fille de François II), initialement promise au puissant Maximilien de Habsbourg. Il signe trois traités avec le roi d’Angleterre, le roi d’Aragon et l’empereur germanique pour assurer ses prétentions en Italie. En 1494, Charles VIII devient roi de Naples et de Jérusalem. S’engage alors la première guerre d’Italie (1494-1497). La ligue de Venise contraint les Français à se retirer. A la suite de la bataille de Fornoue, Charles VIII réussit à échapper à ses ennemis. Après sa mort, son cousin le duc d’Orléans, Louis XII, lui succède. Un documentaire de Dominique Mougenot, Thierry Bruant et Catherine Mignot.