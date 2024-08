Documentaire

Réputée hostile, l’Amazonie a longtemps été considérée par les scientifiques comme un territoire vierge, quasi déserté par l’homme. En Guyane française, des fouilles récentes ont mis à mal cette théorie : grâce à des vues aériennes, les archéologues ont découvert d’incroyables champs surélevés datant du XIIIe siècle, mais aussi des chemins, des canaux et des digues. Les peuples indigènes de la région y auraient planté de nombreux arbres fruitiers et médicinaux, et auraient contribué par leur activité à créer la mystérieuse terra preta, une terre très fertile aux vertus autorégénératrices.

Les champs surélevés découverts sont particulièrement remarquables. Ils étaient construits sur des collines artificielles, créées par les peuples indigènes en ajoutant de la terre sur des élévations naturelles. Cette technique permettait de lutter contre les inondations saisonnières et de maximiser les rendements agricoles. Les archéologues estiment que ces champs étaient utilisés pour cultiver des arbres fruitiers et médicinaux, fournissant ainsi une source importante de nourriture et de remèdes pour les populations locales.



En plus des champs surélevés, les archéologues ont également découvert des chemins, des canaux et des digues. Ces infrastructures témoignent d’une planification et d’une organisation avancées, indiquant que les peuples indigènes de l’Amazonie avaient une connaissance approfondie de leur environnement et une capacité à le façonner selon leurs besoins.



Une des découvertes les plus fascinantes est celle de la terra preta. Il s’agit d’une terre extrêmement fertile, riche en charbon de bois et en matière organique, qui a été créée par l’activité humaine. Les peuples indigènes de l’Amazonie auraient utilisé des techniques de brûlis contrôlés pour enrichir le sol en nutriments et créer cette terre noire fertile. La terra preta était essentielle pour l’agriculture à grande échelle dans la région, permettant des rendements élevés et durables.



Ces découvertes archéologiques ne font que renforcer l’importance de préserver et de respecter les territoires indigènes de l’Amazonie. Elles nous rappellent que ces peuples ont une connaissance et une relation profondes avec cette région unique et fragile, et qu’ils ont contribué de manière significative à son développement et à sa préservation. En préservant les terres indigènes, nous préservons également l’incroyable héritage culturel et écologique de l’Amazonie pour les générations futures.