Podcast

« Entre le prestigieux siècle de Saint Louis et la Renaissance, les historiens n’ont jamais su trop quoi faire des XIVe et XVe siècles » reconnaît l’historien médiéviste Alain Demurger. Et pourtant, entre le règne de Saint-Louis qui prend fin sur les rives de Carthage en 1270 – le roi étant alors en croisade – et la Renaissance, les Français sont entraînés dans l’un des évènements les plus fondateurs et les plus dramatiques de leur histoire : la guerre de Cent Ans. La guerre éclate sous le règne de Philippe VI, premier de la dynastie des Valois, fils de Charles de Valois et de Marguerite d’Anjou, et neveu de Philippe le Bel. « Roi trouvé » pour ses opposants politiques et surnommé « Philippe qui se dit roi de France » par son cousin Édouard III, roi d’Angleterre, comment Philippe VI est-il parvenu à garder la couronne pour lui et ses descendants ?