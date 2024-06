Conférence

Le musée de l’Armée et l’Université permanente de la Ville de Paris ont proposé, en écho à l’exposition Chevaliers et bombardes. D’Azincourt à Marignan, 1415-1515, une série de conférences sur les transformations de la guerre à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance. À travers les représentations culturelles, les figures royales et les (r)évolutions techniques, il s’agit de mieux comprendre l’association complexe d’éléments anciens, hérités du passé médiéval, et d’un mouvement important de modernisation.

Par Amable Sablon du Corail.