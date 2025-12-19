Ressources Dans la même catégorie

Podcast Héloïse et Abélard Ils s’aimaient en secret, ils ont été séparés par la violence, mais leurs lettres ont traversé les siècles. Héloïse...

Article L’histoire méconnue des premiers explorateurs vikings Loin des clichés sanguinaires véhiculés par la culture populaire et les chroniques monastiques de l’époque médiévale, les peuples scandinaves...

Documentaire Vikings : gloire et déclin : à l’Est, jusqu’à Bagdad Pour la Scandinavie, la route de la soie a ouvert les portes d’un monde de commerce avec l’Orient. Cette...

Documentaire Vikings : gloire et déclin : la chute des Francs En 885, le siège de Paris est le point culminant des invasions vikings en France. Cet épisode évoque ces...

Article Quels prénoms étaient les plus populaires en France durant le Moyen Âge ? Durant le Moyen Âge, la société française était marquée par une forte influence religieuse et des traditions bien ancrées....

Podcast Robin des Bois, de Sherwood à Hollywood Tout le monde connaît plus ou moins l’histoire de Robin des Bois, le bandit au grand cœur qui vole...

Documentaire Empire Inca : l’histoire révélée Plusieurs découvertes récentes d’archéologues et de chercheurs jettent un regard neuf sur la civilisation inca, à rebours d’un certain...

Documentaire Vikings : gloire et déclin – En route pour Lindisfarne Pendant plus de trois siècles, les Vikings ont pris la mer pour partir en guerre. Mais étaient-ils vraiment des...

Documentaire 1347 : la peste noire Alors qu’en l’espace de cinq ans la grande peste a décimé un tiers de la population européenne, il reste...

Documentaire Héros de légende – Ep03 – Perceval et le Graal Le jeune Perceval grandit dans la forêt, ignorant tout du monde et de ses nobles origines. Lorsqu’il découvre l’existence...

Podcast L’ascension du mont Aiguille, les débuts royaux de l’alpinisme En juin 1492, ­Antoine de Ville, capitaine du roi Charles VIII s’attaque à l’ascension du Mont Aiguille dans le...

Conférence Médecine et remèdes au Moyen-Age De quelles maladies souffrait-on au Moyen Âge ? Quelle médecine pratiquait-on ? Quels étaient les remèdes utilisés ? Les...

Documentaire Chasseur de légendes – Les guerriers des nuages \r

\r

Partez au coeur des montagnes du Pérou, à la rencontre avec le peuple Chachapoya ! Découvrez comment cette tribu...

Documentaire Enquêtes Archéologiques – La cité perdue des Taironas Au nord-est de la Colombie, la forêt tropicale a englouti, pendant près de quatre siècles, l’une des plus grandes...

Documentaire Les Vikings, une tradition guerrière de l’enfance au Valhalla Les Scandinaves ont su tirer leur épingle du jeu lors de la période des migrations qui a suivi la...

Documentaire Sur nos traces – 14 – Le paysan franc Le paysan franc, au début du Moyen-Âge, c’est Monsieur Tout Le Monde, car, à cette époque, plus de 90...

Documentaire Connaissez-vous vraiment les Vikings ? Le terme « viking » est couramment utilisé pour désigner les peuples scandinaves, mais derrière cette appellation se cachent surtout des...

Documentaire C’est pas sorcier – Les châteaux forts Dans le château de Castelnaud en Dordogne, nos deux animateurs se retrouvent plongés au coeur d’une bataille du Moyen-Age...