Successeur du roi Hugues Capet, Robert le Pieux est le souverain de l’an mil. Son règne est marqué par « un très fort mouvement d’interpénétration entre l’Église et la société ». Dans ce contexte, l’an mil nous apparaît comme une césure mystique, pendant laquelle les contemporains discutent, s’enflamment, voient des signes. Le chroniqueur Raoul Galber écrit ainsi : « [Les] signes concordent avec la prophétie de saint Jean, selon laquelle Satan sera déchaîné après mille ans accomplis. » Dans cette émission, Laurent Theis jauge le règne de Robert le Pieux à la lumière de ce millénarisme : sa volonté de mettre fin aux violences féodales par sa participation aux mouvements de paix, la dynamique de purification des mœurs et de lutte contre l’hérésie, les appels à la sainteté, etc. Se pose ultimement la question de la pratique du roi : Robert était-il l’homme pieux qui est resté à la postérité ? Peut-on parler à son endroit d’une cléricalisation de la charge royale ? Était-il au fond un saint ?