Documentaire



Les Incas n’ont laissé aucun écrit. Les seuls témoignages émanent des premiers conquistadores espagnols qui avaient recueilli des récits auprès des indigènes. Héritiers, parmi d’autres, des brillantes civilisations qui les avaient précédées, les Incas n’étaient à l’origine qu’une petite tribu établie dans la région quechua, sur les rives du lac Titicaca, à cheval entre le Pérou et la Bolivie. Ils participent à une confédération avec d’autres groupes en occupant dans un premier temps un rang subordonné et non dominateur. La confédération repose en effet sur deux clans : le Hanan, qui détient les pouvoirs politiques, et le Hurin, le pouvoir militaire, dont font partie les Incas.

Cette répartition des pouvoirs explique en partie la montée en puissance, par les armes, du groupe Inca. Ce n’est véritablement qu’au milieu du 14ème siècle que les Incas créent un État à leur nom. Cuzco fut la capitale des Incas et a été longtemps un carrefour sur l’axe économique transandin mais s’est endormie quand l’activité commerciale s’est tournée vers Lima. Le Machu Pichu est l’ancienne cité inca du 15ème siècle, perchée sur un promontoire rocheux sur le versant oriental des Andes centrales. Classé depuis 1983 sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, il a été également désigné comme l’une des sept nouvelles merveilles du monde. En nous intéressant à la vie quotidienne des Incas, à leurs rites et cultes religieux, nous explorerons tout ce qui fait le mystère et la légende de cette civilisation perdue. Pourquoi des sacrifices humains, pourquoi l’or est-il le métal symbole des Incas? Pourquoi vénéraient-ils le Soleil ? C’est ce que nous allons tenter de résoudre dans ce documentaire à l’aide de spécialistes tels que Jean-François Bouchard, Patrice Lecoq et Carmen Bernand, chercheurs spécialistes de l’Amérique Latine.



Un documentaire de Jacques Vichet