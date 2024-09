Documentaire

Ce documentaire retrace l’épopée de Jeanne d’Arc, entre mythe et réalité, et son rayonnement au cours de l’histoire. Jeanne d’Arc a-t-elle été le produit de l’imagination populaire ou un jouet des intrigues de Cour? Pourquoi le Moyen Age a-t-il reçu le message de Jeanne? Quel rôle a-t-elle joué auprès du roi de France Charles VII, alors que le royaume était en pleine guerre? Et pendant la bataille d’Orléans? Les chroniques du 15ème siècle sont contradictoires et le seul document authentique est le compte-rendu de son procès. Des extraits de films et de nombreuses illustrations ainsi que des interviews d’historiens ponctuent ce documentaire.