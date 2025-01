Podcast

Dans l’abbaye de Saint-Denis, vers 1270, le moine bénédictin Primat entame la rédaction d’une chronique, afin de valoriser la dynastie capétienne, mais aussi le rôle de sa propre abbaye dans l’histoire. Ce texte majeur, dont nous possédons plus d’une centaine de copies dans un état remarquable, évolue au fil du siècle suivant. Il est ainsi complété, amendé et parfois annoté par d’autres auteurs anonymes. Véritable succès littéraire au XVe siècle, l’ouvrage est même lu publiquement afin d’enseigner les foules. C’est l’histoire de cette réception qu’Antoine Brix décrit au cours de cette émission. Après avoir retracé la genèse et le développement de l’œuvre, il en décrit les caractéristiques littéraires et iconographiques. Ensuite, il montre comment ce texte est devenu « le livre d’histoire en français le plus universel dans la société lettrée de la fin du Moyen Âge ».