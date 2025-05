Documentaire

Léonard de Vinci accompagne le pape Léon X à Bologne où le pontife rencontre le roi de France François Ier. Lorsque le monarque français rencontre Léonard de Vinci, il propose de le nommer architecte et peintre royal, l’invitant à s’installer dans la ville d’Amboise sur la Loire. De Vinci accepte et s’installe en France, traversant les Alpes accompagné de ses élèves. Dans le petit château de Cloux offert par la reine mère, Bonne de Savoie, Léonard de Vinci passe les dernières années de sa vie à mettre de l’ordre dans ses nombreux manuscrits et dessins. Malgré la perte d’un œil et la paralysie de sa main droite, il réussit à réaliser quelques projets pour le roi tels que le grand escalier du château de Chambord, divers spectacles de théâtre ainsi que l’urbanisme de la ville de Romorantin. À l’approche de sa mort, il demande à être enterré à l’église de Saint-Florentin, en souvenir de sa Florence bien-aimée. Une de ses dernières prières est : « Je te remercie Seigneur, pour l’amour que je te dois et parce que tu peux raccourcir ou allonger la vie des hommes ». Un documentaire de Vittorio di Girolamo.