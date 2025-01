Conférence

Parmi les images que la postérité nous a laissées de Léonard de Vinci, celle de sa mort prétendue dans les bras du roi François Ier est l’une des plus marquantes. Pourtant, l’histoire des relations entre cet artiste et le roi français compte bien d’autres épisodes. Quels ont été les engagements de l’Italien envers François Ier en Touraine ? Comment ses tableaux – assurément parmi les plus célèbres de la Renaissance – sont-ils entrés en possession du souverain français ? Cette conférence propose de répondre à ces questions et de restituer ainsi une tranche de l’histoire des rapports entre le maître italien et la France.