Podcast

L’injonction biblique « Femmes soyez soumises à vos maris » (Paul, 3.18) est probablement aujourd’hui l’une des plus provocantes et des plus choquantes de la littérature chrétienne. Elle vient appuyer l’idée selon laquelle les sociétés structurées par la religion catholique, et notamment les sociétés médiévales, étaient misogynes. Or la pensée chrétienne sur la femme était loin d’être uniforme en fonction des lieux et des époques. La femme a-t-elle véritablement été considérée comme l’inférieure de l’homme ? Comment en parlait-on et la définissait-on au Moyen Âge ? Les auteurs chrétiens s’appuyaient-ils d’abord sur la Bible ou sur l’héritage gréco-latin ? Si la femme était considérée comme inférieure de l’homme, comment expliquer les reines, les régentes, les abbesses, les femmes d’influence etc. ? Existe-t-il une cohérence entre les écrits sur la femme et sa place dans la société ?