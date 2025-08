Documentaire

L’histoire prend racine il y a plus de 1 500 ans avant notre ère, sur les rives tumultueuses du fleuve Jaune (Huang He) et du Yang-Tsé Kiang, aussi redouté qu’admiré pour sa puissance dévastatrice. Face à ces géants d’eau imprévisibles, l’homme n’a longtemps eu pour seules armes que les prières et les rituels. Jusqu’à l’arrivée de Qin Shi Huangdi, l’unificateur légendaire de la Chine.

Ce premier empereur, visionnaire et déterminé, entreprend de dompter les fleuves en instaurant d’ambitieux systèmes d’irrigation. Il rejette les croyances surnaturelles pour imposer la force de l’ingénierie et du contrôle humain sur la nature.

En 1974, la découverte de sa tombe révèle l’ampleur du culte voué à ce souverain mythique : une armée de 8 000 soldats de terre cuite, chacun doté de traits uniques, veille sur lui pour l’éternité. Une œuvre monumentale à la gloire de celui qui a défié les dieux des eaux pour façonner la Grande Chine.

Réalisateur : Katsuhiro INOUE & Serge TIGNIERES