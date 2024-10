Conférence

L’iconoclasme byzantin constitue l’un des épisodes les plus troublants et complexes de l’histoire de l’Empire byzantin, oscillant entre crise religieuse et crise de croissance. Sur une période allant du début du VIIIe siècle jusqu’au milieu du IXe siècle, cette querelle théologique, qui opposait les défenseurs des images aux adversaires de leur vénération, a bouleversé l’ordre social, politique et religieux de l’empire.