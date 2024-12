Documentaire

Dans sa partie orientale, aux confins du monde slave, l’Europe forme un kaléidoscope de peuples et de cultures. Ces territoires offrent une extrême diversité de paysages, mais sont unies par une histoire commune. Ces régions frontières constituent une sorte d’avant-poste de l’Europe, sans cesse en lutte contre les attaques étrangères. De la Transylvanie roumaine au cœur de Varsovie, ces terres sont parvenues toutefois à se forger des identités fortes.Des Nations sont nées, uniques, mais traversées par des influences communes, notamment celle du joug ottoman et de l’art byzantin. Les églises fortifiées et peintes de Roumanie et le monastère bulgare de Rila dessine ainsi un visage à cette culture de l’Europe de l’Est.

Réalisateur : Nicolas Thomä