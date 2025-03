Documentaire

Au carrefour de l’Orient et de l’Occident, l’Europe de l’Est s’est forgée dans la résistance. De la Transylvanie fortifiée aux monastères peints de Bucovine, des citadelles polonaises à la grandeur du monastère de Rila, chaque région témoigne d’une histoire de luttes, d’invasions et d’adaptations culturelles.

Face aux menaces turques, aux conquêtes impériales et aux bouleversements politiques, ces peuples ont construit des forteresses, des églises et des cités imprenables, où se mêlent influences germaniques, byzantines et ottomanes. Leur héritage religieux et architectural est le reflet d’une identité façonnée dans l’adversité.

Mais au XXe siècle, un autre joug s’impose : après des siècles de domination ottomane, la poussée soviétique engloutit ces nations sous le rideau de fer. Il faudra des décennies pour que la Roumanie, la Pologne et la Bulgarie retrouvent leur indépendance et réaffirment leur place en Europe, marquant la fin d’un long combat pour leur identité.