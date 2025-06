Podcast

Qui a dit que la croisade n’avait rien rapporté à personne ? De fait, elle est aux sources de la puissance économique génoise, située au carrefour de l’Orient et de l’Occident. C’est parce que son territoire, la Ligurie, est une terre pauvre qu’elle a cherché sur les mers ses ressources.

Au cours de ce premier volet d’une nouvelle série de nos Cours d’Histoire qui lui est consacré, l’historien Fabien Lévy décrit les origines de cette puissance qui a fait dire à Pétrarque au XIVe siècle : « Tu verras une cité royale, adossée à une colline alpestre, superbe par ses hommes et par ses murs, dont le seul aspect indique qu’elle est la maîtresse de la mer. » Or, cette puissance est mise à mal, non seulement à cause des dominations étrangères, mais aussi de l’individualisme qui gangrène sa propre société.