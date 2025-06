Podcast

Alors que l’individualisme a été aux origines du déclin de Gênes au XVe siècle, l’individualisme est aussi et paradoxalement à la source de son renouveau. C’est en effet dans une période de crise marquée par la fin de son débouché oriental – lié à la chute de Constantinople – qu’elle met en place les ferments d’une société capitalistique et financiarisée. Elle part aussi à la découverte de nouveaux espaces et territoires. Dans ce deuxième volet consacré à Gênes, Fabien Lévy décrit la renaissance d’une société tournée vers le monde, capable de trouver en elle les ressources afin de rayonner autrement. En s’organisant et en se rationalisant, Gênes, par son cosmopolitisme, nous apparaît comme une des grandes exceptions d’une société européenne elle-même en transformation.