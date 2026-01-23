Ressources Dans la même catégorie

Article 4 mystères sur les Templiers L’histoire de l’Ordre du Temple ne s’est pas arrêtée sur le bûcher de Jacques de Molay en 1314. Bien...

Podcast Azincourt ou la naissance du sentiment « français » De toutes les batailles de la guerre de Cent Ans, celle d’Azincourt résonne encore comme le plus grand échec...

Podcast Avant les tutoriels beauté… la skincare médiévale ! Un millénaire avant les influenceuses « skincare » de TikTok, le Moyen Âge voyait déjà circuler des tutoriels beauté grâce à...

Podcast Les rois francs : obscurs mérovingiens ? Le 27 novembre 511, Clovis laisse son royaume en partage à ses quatre fils… Or, il existe un contraste...

Article Agnès Sorel, première des favorites En 1444, une jeune femme de seulement 20 ans a fait son entrée dans l’histoire de France en devenant...

Article Espions et donjons, l’art de la surveillance au Moyen Âge Le Moyen Âge est une période historique fascinante, marquée par des structures architecturales imposantes comme les châteaux forts et...

Podcast La véritable histoire de Robin des Bois Au cœur de la légende de Robin des Bois, se niche une énigme captivante : cette figure emblématique est-elle...

Podcast Irène de Byzance : la cruauté pour mieux régner Au VIIIe siècle, à Byzance, Irène devient régente pour son fils, l’empereur Constantin VI. Mais, très vite, elle comprend...

Documentaire Sur nos Traces – 28 – Le Bâtisseur au temps des Seigneurs Au Moyen Age, la France multiplie les constructions de châteaux forts et de cathédrales ; les bâtisseurs doivent parcourir...

Article Aliénor d’Aquitaine : une reine au cœur de deux empires Aliénor d’Aquitaine, personnage emblématique du Moyen Âge, reste aujourd’hui encore l’une des figures féminines les plus fascinantes de l’histoire...

Podcast Qui était Jean sans Terre, le roi d’Angleterre ? Jean sans Terre, le roi d’Angleterre est un personnage bien connu. Nous avons tous vu au moins une interprétation...

Documentaire Avignon : le Palais des Papes… et la réponse royale ! Direction Avignon et le célèbre Palais des Papes, une véritable forteresse voulue par le pape Benoît XII. Julien Gallon,...

Conférence L’Empire perse au temps des Sassanides Retrouvez la conférence historique du 9 mars sur « L’Empire perse au temps des Sassanides (IIIe-VIIe s. de notre ère)...

Documentaire Charles Martel et Pépin le Bref – Roi de France (737-768) Charles Martel (celui qui frappe comme un marteau) est le fils de Pépin d’Herstal. Dès la mort de son...

Article Pourquoi les Vikings ont disparu ? Les Vikings, ces guerriers marins venus de Scandinavie, ont marqué l’histoire de l’Europe entre le VIIIe et le XIe...

Podcast La Pyxide d’al-Mughira – Les enquêtes du Louvre Au coeur des salles des Arts de l’Islam palpite un mystérieux chef-d’œuvre : la Pyxide d’al-Mughīra. Une délicate boîte...