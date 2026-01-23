Nikola Obermann nous dresse le portrait de Martin Luther à la mode de Karambolage.
Nikola Obermann nous dresse le portrait de Martin Luther à la mode de Karambolage.
L’histoire de l’Ordre du Temple ne s’est pas arrêtée sur le bûcher de Jacques de Molay en 1314. Bien...
De toutes les batailles de la guerre de Cent Ans, celle d’Azincourt résonne encore comme le plus grand échec...
Un millénaire avant les influenceuses « skincare » de TikTok, le Moyen Âge voyait déjà circuler des tutoriels beauté grâce à...
Le 27 novembre 511, Clovis laisse son royaume en partage à ses quatre fils… Or, il existe un contraste...
En 1444, une jeune femme de seulement 20 ans a fait son entrée dans l’histoire de France en devenant...
Le Moyen Âge est une période historique fascinante, marquée par des structures architecturales imposantes comme les châteaux forts et...
Au cœur de la légende de Robin des Bois, se niche une énigme captivante : cette figure emblématique est-elle...
Au VIIIe siècle, à Byzance, Irène devient régente pour son fils, l’empereur Constantin VI. Mais, très vite, elle comprend...
Au Moyen Age, la France multiplie les constructions de châteaux forts et de cathédrales ; les bâtisseurs doivent parcourir...
Dans les pas de la journaliste Samira Ahmed, une exploration de l’histoire de la Perse au travers de sa...
Aliénor d’Aquitaine, personnage emblématique du Moyen Âge, reste aujourd’hui encore l’une des figures féminines les plus fascinantes de l’histoire...
Jean sans Terre, le roi d’Angleterre est un personnage bien connu. Nous avons tous vu au moins une interprétation...
Direction Avignon et le célèbre Palais des Papes, une véritable forteresse voulue par le pape Benoît XII. Julien Gallon,...
Retrouvez la conférence historique du 9 mars sur « L’Empire perse au temps des Sassanides (IIIe-VIIe s. de notre ère)...
Léonard de Vinci quitte César Borgia et retourne à Florence. La ville n’est plus gouvernée par les Médicis ni...
Au cœur du 10ᵉ siècle, la Germanie, qui correspond essentiellement à l’ancienne province carolingienne de Franconie, est dirigée par...
Charles Martel (celui qui frappe comme un marteau) est le fils de Pépin d’Herstal. Dès la mort de son...
Les Vikings, ces guerriers marins venus de Scandinavie, ont marqué l’histoire de l’Europe entre le VIIIe et le XIe...
Au coeur des salles des Arts de l’Islam palpite un mystérieux chef-d’œuvre : la Pyxide d’al-Mughīra. Une délicate boîte...
Ce documentaire retrace l’histoire de l’invasion arabe en Occident et de l’affrontement entre deux civilisations, l’Islam et la Chrétienté,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site