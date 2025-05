Podcast

L’Empire des quatre quartiers, ou Tahuantinsuyu : tel était le nom de l’Empire inca qui, aux XVe et XVIe siècles, domina les peuples de toute une partie de l’Amérique du Sud. Au cours de ce premier volet d’une nouvelle série de nos Cours d’Histoire, l’historien et archéologue belge Peter Eeckhout évoque les origines de cet empire où se mêlent mythologie, cosmologie et conquêtes. Comment faire précisément la part entre le mythe et la réalité ? Quelles sont les grandes étapes de cette construction impériale ? La conquête est-elle uniquement militaire ? Peut-on associer l’impérialisme inca à une forme de colonialisme ? Comment les stratégies de pouvoir s’adaptent-elles aux situations ?