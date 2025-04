Podcast

Chaque année, le 17 mars, l’Irlande et de nombreux pays à travers le monde se parent de vert, résonnent de musiques celtiques, et s’emplissent de festivités en l’honneur de Saint Patrick. Mais derrière les défilés hauts en couleur, les trèfles à trois feuilles et les pintes de bière, se cache l’histoire méconnue d’un homme dont le nom de naissance n’était même pas Patrick. Il s’appelait Maewyn Succat, et sa vie fut tout sauf ordinaire. Capturé par des pirates, réduit à l’esclavage, puis devenu missionnaire et figure spirituelle majeure, il a traversé des épreuves et des transformations dignes d’un roman d’aventure.