Article La gloire des foires Les foires du Moyen Âge occupent une place centrale dans l’histoire économique et culturelle de l’Europe médiévale. Elles ne...

Conférence Les Mayas, entre mythe et réalité Dans le cadre du cycle thématique consacré au Mexique organisé dans les Médiathèques de Créteil, Éric Taladoire nous parle...

Podcast Le Taj Mahal, une histoire d’amour ? Le Taj Mahal est un joyau architectural ! Ce mausolée funéraire est surnommé « le monument de l’amour » parce qu’il...

Podcast Le chevalier inconnu du récit Arthurien Pendant plus de sept siècles, un roman sommeillait dans les archives : celui d’un chevalier du nom de Ségurant...

Podcast Gilles de Rais, la légende sanglante Gilles de Rais, de son vrai nom, Gilles de Montmorency-Laval, est né à la fin de l’année 1404. C’est...

Podcast Pétrarque (1304-1374) Au cœur de la Renaissance italienne, une figure émergeante se distingue par son génie polyvalent, sa sensibilité poétique et...

Podcast La Pyxide d’al-Mughira – Les enquêtes du Louvre Au coeur des salles des Arts de l’Islam palpite un mystérieux chef-d’œuvre : la Pyxide d’al-Mughīra. Une délicate boîte...

Article 22 juillet 1298 : bataille de Falkirk – défaite de William Wallace Le 22 juillet 1298, une bataille décisive se déroule à Falkirk, où les forces écossaises, dirigées par le célèbre...

Documentaire Île de Pâques, l’heure des vérités (1/2) S’appuyant sur les découvertes archéologiques les plus récentes, ce film lève le voile sur l’origine des statues monumentales qui...

Article Au cœur du catharisme Parce qu’elle a été la cause première de la naissance et du développement de l’Inquisition, l’hérésie cathare tient une...

Documentaire Infanticide Royal Né en 1470, Edouard V fut roi d’Angleterre durant seulement deux mois. Son court règne fut dominé par l’influence...

Documentaire Le temple oublié de Banteay Chhmar C’est un joyau méconnu niché dans la jungle cambodgienne, non loin de la frontière thaïlandaise. À 150 kilomètres de...

Conférence Pierre Abélard, des écoles à l’Université Le renouveau scolaire traverse tout le XIIe siècle pour aboutir à la naissance des premières universités. L’école est alors...

Article Les Templiers : secrets et mystères d’un ordre légendaire Les Templiers, officiellement connus sous le nom de l’Ordre des Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon,...

Documentaire Les sentinelles du Levant Il y a mille ans environ, devant la montée de l’Islam face à une chrétienté affaiblie, le Levant devenait...

Podcast Robin des Bois, de Sherwood à Hollywood Tout le monde connaît plus ou moins l’histoire de Robin des Bois, le bandit au grand cœur qui vole...

Documentaire Anne de Bretagne Portrait d’Anne de Bretagne, une figure emblématique de l’Histoire de France. Héritière de l’un des plus vastes duchés d’Europe,...

Documentaire La grande épopée des châteaux forts Empreints de mystère et de grandeur, les châteaux forts témoignent de la civilisation médiévale et recouvrent une réalité complexe....

Documentaire C’est pas Sorcier – Pérou : à la découverte des Andes C’est pas sorcier embarque pour le Pérou et la cordillère des Andes et à l’extraordinaire civilisation qui y régnait...