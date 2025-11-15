Entre le XVe et le XVIIe siècle, la répression de la sorcellerie dans le Pays de Vaud a été une des plus féroces d’Europe. 2’000 personnes sont mortes sur le bûcher, dont deux tiers de femmes. Qui étaient-elles, ces soi-disant compagnes du Diable? Pourquoi la chasse aux sorcières a-t-elle redoublé d’intensité avec l’arrivée de la Réforme et de tribunaux « laïcs » ?
Reportage de Maria Nicollier et Cyril Dépraz suivi d’un entretien avec Michel Porret, prof. d’histoire moderne à l’Université de Genève.