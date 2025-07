Conférence

Au Moyen Âge, l’habitat paysan joue un rôle fondamental dans la structuration du paysage rural. Bien plus qu’un simple regroupement de demeures modestes, il reflète une organisation sociale, économique et spatiale profondément ancrée dans les réalités de l’époque. Dès le haut Moyen Âge, les formes d’habitat varient selon les régions, oscillant entre des installations dispersées et des regroupements villageois plus compacts. Cette diversité témoigne de l’adaptation des communautés paysannes à leur environnement, mais aussi des influences seigneuriales, ecclésiastiques et royales sur la structuration du territoire