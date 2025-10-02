Documentaire

Ils font des découvertes tous les jours ! Une équipe d’historiens et d’archéologues a enfin trouvé des sources permettant de retracer l’histoire oubliée mais déterminante du moyen-âge éthiopien. Partez, dans ce reportage proposé en partenariat avec LeMonde.fr, à la recherche de stèles funéraires musulmanes qui se retrouvent, contre toute attente, au cœur de ce qui était le centre du christianisme éthiopien du 10e au 13e siècle.

Pour en savoir plus : https://horneast.hypotheses.org/presentation-du-programme-2