Documentaire

Direction Avignon et le célèbre Palais des Papes, une véritable forteresse voulue par le pape Benoît XII. Julien Gallon, conservateur, nous explique comment cet édifice monumental permet au pape de se mettre à l’abri tout en affichant sa puissance inégalée.

En réaction, le roi Philippe Le Bel fortifie la rive française du Rhône avec la construction de l’imposant fort Saint-André, l’emblème du pouvoir royal face au pouvoir grandissant de la papauté.

Le Palais des Papes accueille plus de 560 000 visiteurs par an. Il est l’un des 10 monuments les plus visités en France. Résidence monumentale des souverains pontifes et symbole de l’influence de l’Église sur l’Occident chrétien au XIVe siècle, il est le plus grand palais gothique du monde (15 000 m2). Ses appartements privés sont décorés de merveilleuses fresques de Matteo Giovannetti.