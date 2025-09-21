Ressources Dans la même catégorie

Article L’invention de l’imprimerie : comment Gutenberg a changé le monde L’invention de l’imprimerie par Johannes Gutenberg au XVe siècle marque un tournant décisif dans l’histoire de l’humanité. Avant cette...

Podcast La mort stupéfiante de Charles le Téméraire Le 5 janvier 1477, à l’issue d’une bataille courte mais décisive près de Nancy, le duc de Bourgogne Charles...

Conférence Archéologie du handicap Décrypter le handicap au haut Moyen Âge nécessite de plonger dans un univers où les notions de corps, de...

Conférence Hérésies et hérétiques dans l’Occident médiéval : approches historiographiques André Vauchez, professeur émérite d’histoire du Moyen Âge à l’université de Paris-Ouest-Nanterre et membre de l’Institut, donne une conférence...

Documentaire La couronne du Saint-Empire – Un témoin de notre histoire À l’initiative du musée d’Histoire de l’art de Vienne, une équipe internationale de chercheurs et d’historiens mène l’enquête sur...

Conférence Les sires de Beaujeu Les Sires (ou Seigneurs) de Beaujeu, l’un des lignages féodaux les plus anciens et influents du Moyen Âge en...

Podcast L’espionnage au Moyen Âge Si l’espionnage existe depuis l’Antiquité, il a surtout fasciné le XXe siècle. Le sujet est à la mode dans...

Podcast Qui étaient les Assassins ? Loin de l’image véhiculée par les récits de Marco Polo dans le Livre des merveilles ou encore de nos...

Documentaire Bouvines, la France en péril \r

Au début du 13e siècle, Jean sans Terre sort d’une série de revers militaires en France. Il ne contrôle...

Podcast La véritable histoire de Philippe VI, le premier des Valois Stéphane Bern raconte un roi qui a été choisi pour l’être, un « roi trouvé » oui, mais un roi habile...

Documentaire La cité perdue de Teotihuacán La cité antique de Teotihuacán est un joyau archéologique, situé dans la vallée de Mexico. A son apogée, d’après...

Documentaire Le tombeau de la reine Berthe Mise au point a suivi le travail d’enquête des scientifiques qui ont récemment ouvert le tombeau officiel de la...

Documentaire Allures médiévales : histoire du look Au Moyen-Age, les vêtements vont devenir sexués. Influencées par la mode arabe découverte au cours des croisades, les femmes...

Documentaire A la recherche de la vérité – Le mystère des Anasazi L’extrême sud-ouest des Etats-Unis abrite les magnifiques demeures troglodytes de Mesa Verde, construites à flanc de falaise. La splendeur...

Documentaire L’art et l’empire du milieu – L’age d‘or (2/3) Alors que l’Europe est encore plongée dans le Moyen Âge, la Chine entre dans une ère de renaissance accompagné...

Documentaire Les rois de France, Charles VII le victorieux Charles VII (1403-1461) est roi de France de 1422 à 1461. Il est le cinquième roi de la branche...