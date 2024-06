Podcast



Le drame cathare, également connu sous le nom de Croisade des Albigeois ou Croisade contre les Cathares, était un conflit religieux et politique qui a eu lieu principalement dans le sud de la France, principalement en Occitanie, au XIIIe siècle. Ce conflit a été déclenché par l’opposition entre l’Église catholique romaine et les Cathares, un mouvement religieux dualiste qui rejetait les sacrements et la hiérarchie ecclésiastique.