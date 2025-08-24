Ressources Dans la même catégorie

Conférence Léonard de Vinci à la Cour de France Parmi les images que la postérité nous a laissées de Léonard de Vinci, celle de sa mort prétendue dans...

Documentaire Comment les histoires et légendes vikings ont perduré au cours des siècles Les histoires des sagas vikings ont été transmises pendant des générations à l’oral, à l’écrit ou par des spectacles...

Podcast Les Carolingiens : une certaine idée de l’Empire ? Au tournant des VIIIe et IXe siècles, l’Europe occidentale vit un temps de réformes grâce à la dynastie carolingienne....

Podcast Sainte Bathilde, reine mérovingienne Sainte Bathilde occupe une place singulière dans l’histoire de la monarchie franque et dans la mémoire chrétienne. Esclave d’origine...

Podcast Héloïse & Abélard, une histoire de désir au Moyen-Âge Place à l’amour dans Au cœur de l’Histoire ! Virginie Girod vous raconte l’idylle d’Héloïse et d’Abélard au XIIème...

Article 473-520 : apogée du royaume Burgonde Les Burgondes, un peuple originaire de Scandinavie, marquent l’histoire de l’Europe de manière singulière au cours des premiers siècles...

Conférence Le duché de Gascogne au XIème siècle vu par le Beatus de Saint-Sever Au XIᵉ siècle, le duché de Gascogne apparaît comme un territoire à la fois riche de son passé et...

Podcast Le dernier pape avignonnais Le dernier pape avignonnais fut Grégoire XI, né Pierre Roger de Beaufort en 1330, neveu du pape Clément VI....

Documentaire Splendeurs d’Angkor Vat : histoire d’une redécouverte Angkor Vat est le plus grand des temples du complexe monumental d’Angkor au Cambodge. Il fut construit par Suryavarman...

Podcast Comment vivait le peuple vénitien au quotidien ? Venise a su, dès l’époque médiévale, faire de sa particularité géographique un atout militaire et commercial indéniable. Sa puissance...

Conférence Le Moyen-Âge: au delà des idées reçues En 1834, Jean-Antoine Letronne, professeur au Collège de France et futur directeur de l’Ecole des Chartes, publia un article...

Documentaire Accouchement public des reines de France Les reines de France n’avaient pas le droit aux chambres privées, ni même aux chambres doubles de nos hôpitaux,...

Documentaire La cité oubliée de Loropéni Qui a bâti cette forteresse ? À quelle époque et dans quel but ? Protégée par des murs de...

Article Charlemagne a-t-il réellement inventé l’école ? Non, Charlemagne n’a pas « inventé » l’école, mais son règne a joué un rôle crucial dans le développement...

Documentaire Le mystère des Mayas – les cités Mayas abandonnées L’apogée de la civilisation Maya a lieu entre 250 et 900 après J.C. Ils sont construits des cités gigantesques...

Documentaire Sur nos traces – 26 – Au temps des seigneurs Il n’y a pas un Moyen Âge, mais plusieurs. Le second Moyen Âge correspond au temps des cathédrales, des...

Documentaire La fête nationale espagnole Xavier Hervás Vigueras nous parle du 12 octobre, la fête nationale espagnole, du point de vue d’un jeune catalan.

Documentaire Chachapoyas : vivre avec les morts Au Pérou, aux confins des Andes et de la forêt amazonienne, un peuple et ses vestiges ont longtemps laissé...