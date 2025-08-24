Parmi les images que la postérité nous a laissées de Léonard de Vinci, celle de sa mort prétendue dans...
Les histoires des sagas vikings ont été transmises pendant des générations à l’oral, à l’écrit ou par des spectacles...
Au tournant des VIIIe et IXe siècles, l’Europe occidentale vit un temps de réformes grâce à la dynastie carolingienne....
Sainte Bathilde occupe une place singulière dans l’histoire de la monarchie franque et dans la mémoire chrétienne. Esclave d’origine...
Place à l’amour dans Au cœur de l’Histoire ! Virginie Girod vous raconte l’idylle d’Héloïse et d’Abélard au XIIème...
Les Burgondes, un peuple originaire de Scandinavie, marquent l’histoire de l’Europe de manière singulière au cours des premiers siècles...
Au XIᵉ siècle, le duché de Gascogne apparaît comme un territoire à la fois riche de son passé et...
Le dernier pape avignonnais fut Grégoire XI, né Pierre Roger de Beaufort en 1330, neveu du pape Clément VI....
Angkor Vat est le plus grand des temples du complexe monumental d’Angkor au Cambodge. Il fut construit par Suryavarman...
Venise a su, dès l’époque médiévale, faire de sa particularité géographique un atout militaire et commercial indéniable. Sa puissance...
En 1834, Jean-Antoine Letronne, professeur au Collège de France et futur directeur de l’Ecole des Chartes, publia un article...
Les reines de France n’avaient pas le droit aux chambres privées, ni même aux chambres doubles de nos hôpitaux,...
Qui a bâti cette forteresse ? À quelle époque et dans quel but ? Protégée par des murs de...
Non, Charlemagne n’a pas « inventé » l’école, mais son règne a joué un rôle crucial dans le développement...
L’apogée de la civilisation Maya a lieu entre 250 et 900 après J.C. Ils sont construits des cités gigantesques...
Il n’y a pas un Moyen Âge, mais plusieurs. Le second Moyen Âge correspond au temps des cathédrales, des...
Au cours du premier millénaire, la Chine devient une grande puissance maritime, avant que les navigateurs européens ne prennent...
Xavier Hervás Vigueras nous parle du 12 octobre, la fête nationale espagnole, du point de vue d’un jeune catalan.
Au Pérou, aux confins des Andes et de la forêt amazonienne, un peuple et ses vestiges ont longtemps laissé...
Le commerce maritime entre l’Arabie et la Chine a exercé une influence durable sur la culture européenne. Avec ses...
