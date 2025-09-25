Documentaire

Avec plus de 13 000 forteresses sur son territoire, la France est le pays qui en possède le plus, juste après l’Espagne. Aujourd’hui, ces chefs-d’œuvre de l’architecture médiévale accueillent un public chaque année plus important.

Spectacles, restauration et animations en tout genre, nombreux sont les projets qui fleurissent pour valoriser ces édifices. Mais ces châteaux ont traversé les siècles, et portent aujourd’hui les marques du temps. Pour sauver les forteresses de France, leurs propriétaires se transforment en véritables chefs d’entreprise et cherchent sans cesse des idées innovantes pour faire connaître et reconnaître ces sites par le public.

De l’Alsace à la Bourgogne en passant par l’Auvergne, traversez ces murailles millénaires pour découvrir comment certains transforment les pierres en or, en profitant du créneau des châteaux forts.

Documentaire : Châteaux forts : le bon créneau

Réalisation : Sylvie Aguirre