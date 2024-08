Conférence

Pour cette conférence intitulée « La vigne et le vin en Champagne au Moyen Âge », le premier « viticulteur » connu par un texte est saint Remi, qui vers 530 mentionne cinq vignes dans son testament et rappelle ainsi le rôle des évêques dans la transmission de l’art de la viticulture hérité de l’aristocratie gallo-romaine. Le relais a été ensuite assuré par les moines, auxquels on doit encore en grande partie la carte viticole de l’appellation et la recherche de la qualité. D’abord essentiellement locale, la consommation du vin de Champagne s’est élargie à la fin du Moyen Age ; le sacre des rois à Reims n’y est pas étranger.