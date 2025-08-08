Podcast

Le regard franco-français que nous portons sur les guerres de Religion nous fait presque oublier que l’ensemble du continent fut touché par la Réforme. Dans le Saint-Empire romain germanique, les cantons helvétiques ou les Pays-Bas, on recense ainsi de nombreux conflits sanglants.

Dans cette nouvelle série de nos Cours d’Histoire, enregistrés aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois, Nicolas Le Roux décrit cette Europe du XVIe siècle. Dans ce premier volet, il s’attache à présenter les origines des guerres de Religion : quelles sont les origines du luthéranisme ? En quoi se distingue-t-il du calvinisme ou encore de l’Helvète Zwingli ? Comment expliquer l’incroyable essor du protestantisme ? Quelles ont été les formes de contestation de l’Église ? Existe-t-il une violence protestante, et comment les princes y répondent-ils ?