Gilbert Sinoué est aujourd’hui l’invité de Franck Ferrand. Il a consacré un beau roman biographique à l’une des figures les plus lumineuses de l’Andalousie arable, un philosophe empreint du grands legs d’Aristote : Ibn Rochd, dit Averroès. Averroès est né à Cordoue en 1126 et mort à Marrakech en 1198… Et c’est à Marrakech que nous entraîneront tout à l’heure Vanessa Zha et Lorena Martin.