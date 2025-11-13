Dans le cadre du cycle thématique consacré au Mexique organisé dans les Médiathèques de Créteil, Éric Taladoire nous parle des Mayas, une civilisation millénaire, et nous aide à démêler les légendes de l’histoire. De l’exploration archéologique des temples perdus à l’étude critique des légendes noires, des récits contemporains de la conquête aux dernières découvertes scientifiques, en passant par le mythe romantique du monde englouti, l’auteur de « L’Aventure Maya » (Éditions du Cerf, 2020) nous livre une histoire unique, passionnante et accessible.