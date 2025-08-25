Espace multiple et complexe de l’époque médiévale, l’Empire carolingien a été administré par diverses institutions clés, mêlant pouvoir local...
Si les châteaux forts étaient pourvus de telles fortifications, c’était avant tout pour se défendre des engins de siège,...
La maçonnerie a révolutionné les structures défensives des châteaux forts au Moyen-Age, remplaçant les anciennes tours de bois en...
Parmi les images que la postérité nous a laissées de Léonard de Vinci, celle de sa mort prétendue dans...
Les histoires des sagas vikings ont été transmises pendant des générations à l’oral, à l’écrit ou par des spectacles...
Au tournant des VIIIe et IXe siècles, l’Europe occidentale vit un temps de réformes grâce à la dynastie carolingienne....
Sainte Bathilde occupe une place singulière dans l’histoire de la monarchie franque et dans la mémoire chrétienne. Esclave d’origine...
Place à l’amour dans Au cœur de l’Histoire ! Virginie Girod vous raconte l’idylle d’Héloïse et d’Abélard au XIIème...
De l’Antiquité grecque à l’UE des Vingt-Huit, dix épisodes pour réviser les grandes étapes de l’histoire européenne et célébrer...
Cette minisérie historique, en quatre épisodes d’une heure, utilise les témoignages d’experts, ainsi que les reconstitutions tournées sur les...
Charlemagne du latin Carolus Magnus, ou Charles Ier dit « le Grand » dans la nomenclature qui commence avec...
Non, Charlemagne n’a pas « inventé » l’école, mais son règne a joué un rôle crucial dans le développement...
Chevaliers légendaires du Moyen Age, les Templiers ont marqué de leur empreinte une multitude de lieux à travers la...
Le 27 novembre 511, Clovis laisse son royaume en partage à ses quatre fils… Or, il existe un contraste...
Que s’est-il passé en l’an mil ? Rien : cette date ne correspond à aucun événement majeur. Le thème...
Système de défense titanesque, le plus long monument jamais construit par l’homme livre quelques-uns de ses secrets dans cette...
Non, les Mayas n’ont pas disparu. Derrière les ruines et les prophéties, un peuple vivant et pluriel continue d’exister....
L’invention de la poudre à canon dans une Chine assiégée par les Mongols a changé l’Histoire de l’humanité pour...
L’histoire de la vie ?… C’est un vaste sujet que les paléontologues explorent depuis près de deux siècles.
Au Pérou, aux confins des Andes et de la forêt amazonienne, un peuple et ses vestiges ont longtemps laissé...
