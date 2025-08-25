Ressources Dans la même catégorie

Podcast Comment l’Empire carolingien était-il gouverné ? Espace multiple et complexe de l’époque médiévale, l’Empire carolingien a été administré par diverses institutions clés, mêlant pouvoir local...

Documentaire Engins de siège du Moyen-Age, au cœur de l’ingénierie militaire Si les châteaux forts étaient pourvus de telles fortifications, c’était avant tout pour se défendre des engins de siège,...

Documentaire Moyen-Age : majestueuses tours maîtresses La maçonnerie a révolutionné les structures défensives des châteaux forts au Moyen-Age, remplaçant les anciennes tours de bois en...

Conférence Léonard de Vinci à la Cour de France Parmi les images que la postérité nous a laissées de Léonard de Vinci, celle de sa mort prétendue dans...

Documentaire Comment les histoires et légendes vikings ont perduré au cours des siècles Les histoires des sagas vikings ont été transmises pendant des générations à l’oral, à l’écrit ou par des spectacles...

Podcast Les Carolingiens : une certaine idée de l’Empire ? Au tournant des VIIIe et IXe siècles, l’Europe occidentale vit un temps de réformes grâce à la dynastie carolingienne....

Podcast Sainte Bathilde, reine mérovingienne Sainte Bathilde occupe une place singulière dans l’histoire de la monarchie franque et dans la mémoire chrétienne. Esclave d’origine...

Podcast Héloïse & Abélard, une histoire de désir au Moyen-Âge Place à l’amour dans Au cœur de l’Histoire ! Virginie Girod vous raconte l’idylle d’Héloïse et d’Abélard au XIIème...

Documentaire Charlemagne – Roi de France (768-814) – Charles le Grand Charlemagne du latin Carolus Magnus, ou Charles Ier dit « le Grand » dans la nomenclature qui commence avec...

Article Charlemagne a-t-il réellement inventé l’école ? Non, Charlemagne n’a pas « inventé » l’école, mais son règne a joué un rôle crucial dans le développement...

Documentaire Les secrets des Templiers : chevaliers légendaires du Moyen-Âge Chevaliers légendaires du Moyen Age, les Templiers ont marqué de leur empreinte une multitude de lieux à travers la...

Podcast Les rois francs : obscurs mérovingiens ? Le 27 novembre 511, Clovis laisse son royaume en partage à ses quatre fils… Or, il existe un contraste...

Documentaire Terreurs de l’an 1000 | Quand l’histoire fait dates Que s’est-il passé en l’an mil ? Rien : cette date ne correspond à aucun événement majeur. Le thème...

Documentaire L’histoire cachée de la grande muraille de Chine Système de défense titanesque, le plus long monument jamais construit par l’homme livre quelques-uns de ses secrets dans cette...

Podcast La « disparition » des Mayas : un mythe à déconstruire Non, les Mayas n’ont pas disparu. Derrière les ruines et les prophéties, un peuple vivant et pluriel continue d’exister....

Documentaire Une recette simple pour un résultat explosif L’invention de la poudre à canon dans une Chine assiégée par les Mongols a changé l’Histoire de l’humanité pour...

Documentaire Comment s’organise un village médiéval autour d’une mine ? L’histoire de la vie ?… C’est un vaste sujet que les paléontologues explorent depuis près de deux siècles.