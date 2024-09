Article

Non, Charlemagne n’a pas « inventé » l’école, mais son règne a joué un rôle crucial dans le développement de l’éducation en Europe occidentale. L’idée selon laquelle Charlemagne aurait inventé l’école est un mythe, souvent enseigné dans les premières années d’école, mais elle simplifie largement la réalité historique.

Pour bien comprendre, il est important de replacer le contexte éducatif à l’époque de Charlemagne et d’analyser les réformes qu’il a initiées.

Le contexte avant Charlemagne

Avant le règne de Charlemagne (768-814), l’éducation existait déjà dans certaines régions d’Europe, principalement au sein des monastères et des églises. Ces établissements étaient les principaux lieux d’enseignement, mais ils se concentraient surtout sur la formation des moines et des clercs, c’est-à-dire ceux qui se préparaient à des carrières religieuses.

L’instruction était limitée à une élite très restreinte, et il n’y avait pas d’effort coordonné pour diffuser l’éducation à l’ensemble de la population.

Les réformes éducatives sous Charlemagne

Charlemagne, roi des Francs et empereur d’Occident, était conscient de l’importance de l’éducation pour renforcer son empire et unifier son peuple autour de la religion chrétienne.

Influencé par des conseillers comme Alcuin d’York, un érudit anglo-saxon, il entreprit de réformer l’enseignement au sein de son empire. En 789, Charlemagne publie l’Admonitio Generalis, un texte législatif dans lequel il souligne l’importance de l’instruction, en particulier pour le clergé, et encourage l’ouverture d’écoles dans les monastères et les cathédrales.

Ces écoles étaient destinées à former les jeunes hommes à la lecture, à l’écriture, et à la connaissance des textes religieux, mais également aux arts libéraux, qui comprenaient des matières comme la grammaire, la rhétorique, et la logique. Cette initiative visait à créer une administration plus compétente, capable de gérer les affaires de l’Empire carolingien.

Cependant, ces écoles restaient essentiellement destinées à une élite, notamment aux futurs moines, prêtres, et fonctionnaires.

La diffusion de la culture savante

Charlemagne n’a donc pas créé l’école dans le sens où nous l’entendons aujourd’hui, c’est-à-dire un système éducatif universel et laïc. Mais il a, sans aucun doute, joué un rôle fondamental dans la diffusion de la culture savante et dans l’organisation des structures éducatives au sein de l’Église.

L’un des résultats des réformes éducatives sous Charlemagne a été le renouveau carolingien, une période de redécouverte et de réorganisation du savoir antique (notamment grec et romain), qui a contribué à renforcer l’influence intellectuelle de l’Occident médiéval.

Les écoles monastiques et cathédrales, encouragées par Charlemagne, sont devenues des centres de savoir, et plusieurs siècles plus tard, elles ont jeté les bases des premières universités médiévales, comme celles de Paris et de Bologne. Ainsi, bien que Charlemagne n’ait pas inventé l’école en tant qu’institution, il a largement contribué à l’évolution du modèle éducatif dans l’Europe médiévale.

La légende de Charlemagne, « inventeur de l’école »

La raison pour laquelle Charlemagne est parfois présenté comme l’inventeur de l’école repose probablement sur l’importance qu’il a accordée à l’instruction et à la réforme du système éducatif au sein de l’Église. En France, notamment au XIXe siècle, cette idée a été popularisée à des fins nationales et pédagogiques.

L’image d’un roi bâtisseur d’écoles et soucieux de l’éducation correspondait bien à la volonté de créer des figures historiques qui symbolisent des valeurs importantes pour la République naissante, telles que l’instruction pour tous. Cette simplification historique, relayée dans les manuels scolaires, a contribué à la diffusion du mythe de Charlemagne comme fondateur de l’école.

Conclusion

Charlemagne n’a donc pas inventé l’école dans le sens moderne du terme. Toutefois, il a bel et bien joué un rôle de premier plan dans la promotion de l’éducation et la réforme du système éducatif médiéval, en encourageant l’ouverture d’écoles monastiques et cathédrales, et en insufflant un renouveau intellectuel dans l’Europe occidentale.

Son influence sur l’éducation a marqué une étape clé dans l’histoire des idées et de la transmission des savoirs, jetant des bases importantes pour les développements ultérieurs de l’éducation en Europe.