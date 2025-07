Documentaire

La tapisserie de Bayeux est une œuvre d’art créée par broderie. Elle a été créée pour commémorer la conquête normande de l’Angleterre en 1066. La broderie représente les événements qui ont précédé la bataille d’Hastings, lorsque l’armée de Guillaume le Conquérant a vaincu le roi Harold II et ses forces anglaises.

La tapisserie mesure environ 70 mètres (230 pieds) de long et se compose de six panneaux représentant diverses scènes de la bataille d’Hastings et d’événements connexes. Parmi celles-ci figurent le serment prêté par Harold au duc Guillaume, le couronnement de Harold en tant que roi, la traversée de la Manche par le navire de Guillaume lors d’une tempête de nuit et son couronnement à l’abbaye de Westminster à Londres après sa victoire sur Harold. La tapisserie représente également plusieurs autres scènes de la vie et de la guerre au Moyen Âge.