Podcast

Qui était la mère de Saint Louis et la grande régente du royaume de France ? Au cours de cette émission, l’historienne Murielle Gaude-Ferragu revient sur de nombreux clichés dont a été victime l’épouse de Louis VIII. Quel rôle la lignée maternelle de Blanche de Castille, notamment sa grand-mère Aliénor d’Aquitaine, a-t-elle joué dans son éducation et sa préparation au pouvoir ? Comment Blanche de Castille a-t-elle su imposer son autorité comme régente face à l’opposition des grands seigneurs et barons après la mort de Louis VIII ? Quelles ont été ses relations avec son fils, Louis IX ? Quelle régente a-t-elle été ? Pourquoi Blanche de Castille reste-t-elle une figure marquante et parfois controversée de l’histoire de France, entre ses images de mère pieuse et de femme politique autoritaire ?