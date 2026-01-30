La guerre de Cent Ans (1337-1453) constitue l’un des conflits les plus longs et complexes de l’histoire européenne. Opposant...
Stan Neumann retrace l’histoire longue des paysans, une catégorie méprisée et exploitée. Deuxième volet : vers l’an mille, la croissance...
Depuis la chute de Rome, les paysans européens, au bas de l’échelle sociale, ont presque toujours subi les pouvoirs...
L’histoire de la mode est jalonnée de tendances qui, avec le recul des siècles, nous paraissent aussi fascinantes qu’extravagantes....
Héros mythiques inventés au Moyen Âge, les Chevaliers de la Table ronde ont façonné les imaginaires aux côtés du...
La butte de Montfaucon hante l’histoire de la ville de Paris. Lieu où se dressait le gibet de la...
Nikola Obermann nous dresse le portrait de Martin Luther à la mode de Karambolage.
L’histoire de l’Ordre du Temple ne s’est pas arrêtée sur le bûcher de Jacques de Molay en 1314. Bien...
A l’ouest du Japon, à Ichijodani, une cité médiévale abandonnée il y a 400 ans a été retrouvée sous...
Avant la Renaissance, musulmans, chrétiens et juifs vivaient ensemble dans un monde bientôt balayé par le puritanisme et l’absolutisme....
De l’Alaska jusqu’au Brésil, plongée dans la vie quotidienne des premiers peuples des Amériques, entre culture, science et spiritualité....
On les a presque oubliées : au XIIᵉ siècle, les trobairitz chantaient un amour libre et audacieux. Comme la...
XIème siècle. Après avoir aidé la Couronne à reconquérir certains de ses territoires, l´Église souhaite maintenant profiter de la...
Fabrice d’Almeida revient sur la terrible peste noire du 14eme siècle. En moins de cinq ans, l’épidémie a décimé...
Retour sur la vie hors du commun de Jeanne d’Arc, par le prisme d’une analyse historique, scientifique et psychologique,...
Selon des documents du XVème siècle, trouvés par l’archéologue italien Lucas Pittavino, Machu Picchu aurait été une des résidences de...
C’est un des personnages les plus célèbres de l’histoire de France que Franck Ferrand a choisi de ressusciter pour...
Les Polynésiens et les habitants de l’Ile de Pâques seraient tous issus du même peuple, très bon navigateur, qui...
A la découverte des vrais sorciers et sorcières de l’histoire. Une conférence de Claude Gauvard.
Les statues monumentales de l’île de Pâques sont un véritable mystère. Comment une civilisation archaïque, sur l’île la plus...
