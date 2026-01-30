Ressources Dans la même catégorie

Article Les événements clés de la guerre de Cent Ans (1337-1453) La guerre de Cent Ans (1337-1453) constitue l’un des conflits les plus longs et complexes de l’histoire européenne. Opposant...

Documentaire Désastres et révoltes – Le temps des paysans – Épisode 2 Stan Neumann retrace l’histoire longue des paysans, une catégorie méprisée et exploitée. Deuxième volet : vers l’an mille, la croissance...

Article Les poulaines : l’histoire des chaussures à pointe du Moyen Âge L’histoire de la mode est jalonnée de tendances qui, avec le recul des siècles, nous paraissent aussi fascinantes qu’extravagantes....

Podcast Ségurant, le chevalier oublié de la Table ronde Héros mythiques inventés au Moyen Âge, les Chevaliers de la Table ronde ont façonné les imaginaires aux côtés du...

Conférence Le Gibet de Montfaucon. Une histoire par l’image La butte de Montfaucon hante l’histoire de la ville de Paris. Lieu où se dressait le gibet de la...

Documentaire Martin Luther Nikola Obermann nous dresse le portrait de Martin Luther à la mode de Karambolage.

Article 4 mystères sur les Templiers L’histoire de l’Ordre du Temple ne s’est pas arrêtée sur le bûcher de Jacques de Molay en 1314. Bien...

Documentaire Enquêtes Archéologiques – Ichijôdani, un retour aux sources A l’ouest du Japon, à Ichijodani, une cité médiévale abandonnée il y a 400 ans a été retrouvée sous...

Documentaire Al Andalous, l’Espagne et le temps des califes Avant la Renaissance, musulmans, chrétiens et juifs vivaient ensemble dans un monde bientôt balayé par le puritanisme et l’absolutisme....

Documentaire Les cités du ciel | La grande histoire des peuples d’Amérique De l’Alaska jusqu’au Brésil, plongée dans la vie quotidienne des premiers peuples des Amériques, entre culture, science et spiritualité....

Podcast Avant les popstars, il y avait… les trobairitz au XIIe siècle On les a presque oubliées : au XIIᵉ siècle, les trobairitz chantaient un amour libre et audacieux. Comme la...

Documentaire Secrets de cathédrales – Le pouvoir des Saintes Reliques (2/2) XIème siècle. Après avoir aidé la Couronne à reconquérir certains de ses territoires, l´Église souhaite maintenant profiter de la...

Podcast La peste noire, ce fléau qui a ravagé l’Europe Fabrice d’Almeida revient sur la terrible peste noire du 14eme siècle. En moins de cinq ans, l’épidémie a décimé...

Documentaire Les mystères de l’Histoire – Jeanne d’Arc Retour sur la vie hors du commun de Jeanne d’Arc, par le prisme d’une analyse historique, scientifique et psychologique,...

Documentaire Les mystères du Machu Picchu Selon des documents du XVème siècle, trouvés par l’archéologue italien Lucas Pittavino, Machu Picchu aurait été une des résidences de...

Podcast Bertrand du Guesclin C’est un des personnages les plus célèbres de l’histoire de France que Franck Ferrand a choisi de ressusciter pour...

Documentaire Le continent perdu du Pacifique Les Polynésiens et les habitants de l’Ile de Pâques seraient tous issus du même peuple, très bon navigateur, qui...

Conférence Sorciers et sorcières en France à la fin du Moyen Âge A la découverte des vrais sorciers et sorcières de l’histoire. Une conférence de Claude Gauvard.