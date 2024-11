Documentaire

La réalité de la vie de Léonard et le mystère de ses œuvres révélées et racontées par Gonzague SAINT BRIS, historien, écrivain et journaliste, auteur de trois livres sur le maître toscan au sein même du château du Clos-Lucé d’Amboise qu’il habite dans la vallée de la Loire et qui appartient à sa famille depuis deux siècles — où vécut et mourut Léonard de Vinci —, tel est le propos de ce film.