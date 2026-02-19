Le 6 avril 1199 marque la fin du règne tumultueux de Richard cœur de Lion, roi d’Angleterre et souverain...
L’histoire des Francs est riche en personnages emblématiques, mais peu de figures féminines ont laissé une empreinte aussi durable...
L’histoire médiévale peuple notre quotidien : nous la retrouvons dans les jeux vidéos et les jeux de société, dans...
Franck Ferrand nous plonge au cœur d’une des civilisations les plus fascinantes de l’Histoire : les Mayas.
L’image d’un château fort dressé sur son éperon rocheux évoque instantanément des murailles inexpugnables, des ponts-levis massifs et des...
C’est une croisade que Franck Ferrand nous propose de revivre – et la première de toutes, en l’occurrence. Nous...
L’histoire de Jeanne d’Arc est l’une des plus fascinantes et tragiques du Moyen Âge. Symbole du courage et de...
Dans nos représentations, la Bourgogne est intimement liée à l’Angleterre dans la guerre de Cent Ans. Pourtant, les relations...
Comment les Mongols, anciens parias, ont conquis un empire bien plus vaste que celui des Romains. Au travers de...
L’époque médiévale connaît une véritable mutation gustative : les épices s’invitent sur les tables de toutes les têtes couronnées...
De l’Alaska jusqu’au Brésil, plongée dans la vie quotidienne des premiers peuples des Amériques, entre culture, science et spiritualité....
Au faîte de sa gloire, la cité d’Angkor, au Cambodge, était la plus grande métropole du monde avec près...
La pierre de soleil, un cristal mythique associé aux exploits des Vikings, a longtemps fasciné les historiens, les scientifiques...
Depuis la chute de Rome, les paysans européens, au bas de l’échelle sociale, ont presque toujours subi les pouvoirs...
L’île de Pâques abrite une énigme : Les moai, ces statues colossales dressées sur des ahu, des plateformes cérémonielles...
L’île de Kilwa en Tanzanie abrite les plus anciens monuments d’Afrique de l’Est, des œuvres historiques insoupçonnées, aujourd’hui classées...
Au Moyen Âge, le travail de la terre repose sur un monde paysan très divers. Activités et pratiques agraires...
L’archéologue Peter Eeckhout raconte la conquête d’une terre inhabitée, le Groenland, par le chef Viking Erik le Rouge en...
Richard 1er, plus connu comme Richard Cœur de Lion, était un fin stratège militaire et un valeureux guerrier. C’est...
En 987, Hugues Capet est élu roi de France par les plus grands seigneurs du royaume. Le règne des...
