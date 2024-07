Documentaire





Le 13 octobre 1307, le Roi de France Philippe le Bel lance une vaste opération policière, en vue de faire arrêter les membres du puissant et mystérieux Ordre des Templiers. Des dizaines de chevaliers Templiers, accusés d’hérésie, finissent sur le bûcher. Pourtant, il semble que cette affaire ait été montée de toutes pièces. Quels secrets cache l’acharnement sans relâche de Philippe le Bel ? Et comment le monarque est-il parvenu à bout d’un ordre que l’on croyait intouchable ? Franck Ferrand tente de lever le voile sur cet événement, qui a alimenté bon nombre de légendes. Une enquête méticuleuse, ainsi que la découverte d’archives, permet de révéler certaines vérités cachées concernant l’Ordre du Temple. A l’issue de l’émission, Franck Ferrand et Clémentine Portier-Kaltenbach animent un débat en compagnie de leurs invités. Un documentaire de Martange Production.