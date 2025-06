Podcast

L’empire le plus vaste de l’Amérique du Sud précolombienne avait pour centre la fameuse ville de Cuzco. Entouré d’un conseil, le souverain était considéré à la fois comme un homme et comme un dieu. Les guerres de succession étaient terribles et pouvaient affaiblir la gouvernance de l’Empire des quatre quartiers, comme on l’appelait à l’époque.

Comment étaient précisément dirigés ces quatre « quartiers » ? Les régions étaient-elles autonomes ou soumises à une forte centralisation ? Dans ce cadre, la société était-elle figée, ou au contraire, en mouvement avec des échanges et des migrations ? Comment l’administration gérait-elle cet ensemble, et que nous disent les fameux « quipus » de cette administration ? Dans ce deuxième volet de nos Cours d’Histoire consacrés à l’Empire inca, l’historien Peter Eeckhout nous plonge dans cette civilisation perdue.