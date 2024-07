1497 – Amerigo Vespucci découvre le nouveau continent

Article

Amerigo Vespucci voit le jour le 9 mars 1451 à Florence, une ville alors au cœur de la Renaissance italienne. Il appartient à une famille prospère et influente, son père, Nastagio Vespucci, étant un notaire respecté. Cette position sociale permet à Amerigo de bénéficier d’une éducation exceptionnelle pour l’époque.

Dès son plus jeune âge, il est initié aux lettres classiques, une éducation qui inclut l’apprentissage du latin, la langue des érudits et des diplomates. Cette formation lui permet de développer une compréhension profonde des textes anciens et des connaissances géographiques de l’époque. De plus, il s’initie très tôt à la confection de cartes, une compétence rare et précieuse qui jouera un rôle crucial dans ses futures expéditions.

Vers 1480, Amerigo effectue un voyage à Paris, un centre intellectuel majeur de l’époque. Ce séjour à Paris enrichit considérablement ses connaissances et élargit son horizon culturel et scientifique, le préparant ainsi à ses futures aventures.

Débuts professionnels

Après la mort de son père, Amerigo Vespucci entre au service de Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis, un cousin influent de la célèbre famille Médicis. Cette famille, connue pour son immense richesse et son influence politique et culturelle, joue un rôle central dans la Renaissance italienne.

Lorenzo di Pierfrancesco, un homme d’affaires avisé, confie à Amerigo la gestion de ses vastes intérêts financiers répartis à travers l’Europe. En tant qu’intendant, Amerigo est chargé de superviser et de réguler les transactions financières et les investissements de la famille. Sa mission principale est de se rendre à Séville pour remettre en ordre les comptes familiaux, une tâche complexe nécessitant une grande rigueur et une profonde compréhension des finances internationales.

Ce rôle lui permet de développer une expertise précieuse en matière de gestion et d’administration, tout en lui offrant une vue d’ensemble des réseaux commerciaux et financiers de l’époque.

Rencontre avec Christophe Colomb

Lors de son séjour à Séville, Amerigo Vespucci parvient à se rendre à Barcelone pour assister au retour triomphal de Christophe Colomb après son premier voyage en 1492. Ce retour marque un moment historique, Colomb ayant découvert un nouveau monde qui allait bouleverser les connaissances géographiques de l’époque.

Vespucci, fasciné par ces découvertes, cherche à rencontrer Colomb, et selon certaines sources, une amitié naît entre eux. Leur rencontre est significative, car elle place Vespucci au cœur des explorations transatlantiques naissantes. Avec l’aide de Berardi, un contact financier de la famille Médicis en Espagne, Vespucci aurait participé aux préparatifs du deuxième voyage de Colomb en 1493. Cette participation démontre son engagement et son intérêt croissant pour les explorations maritimes, bien qu’il ne soit pas encore lui-même un navigateur.

Les expéditions de Vespucci

Bien qu’Amerigo Vespucci ne soit pas navigateur de formation, il décide d’organiser ses propres expéditions vers le Nouveau Monde. Contrairement à Colomb, il ne prend jamais la tête des expéditions, préférant laisser cette responsabilité à des capitaines expérimentés, comme Juan de la Cosa.

Entre le printemps 1497 et l’été 1504, Vespucci aurait accompli quatre voyages vers les Amériques, et peut-être un cinquième. Ces voyages sont marqués par des découvertes et des explorations qui enrichissent les connaissances européennes sur le Nouveau Monde. Vespucci joue un rôle clé en tant qu’organisateur et chroniqueur, documentant avec soin les terres et les peuples qu’il rencontre.

Son premier voyage en 1497, par exemple, l’aurait conduit jusqu’au Honduras, avant de remonter le Golfe du Mexique. Cependant, cette découverte fait l’objet de polémiques, car elle n’est mentionnée que dans une lettre intitulée « Mundus Novus« , rédigée en 1501 après son second voyage. Cette lettre devient célèbre et contribue à la renommée de Vespucci en tant qu’explorateur.

Voyages au service de l’Espagne et du Portugal

Parmi les quatre voyages certifiés d’Amerigo Vespucci, deux ont été accomplis au service de la couronne espagnole et les deux derniers au service du Portugal. Cette dualité de services reflète les alliances et les rivalités géopolitiques de l’époque.

Les voyages sous la bannière espagnole permettent à Vespucci d’explorer des régions nouvelles et de rapporter des informations précieuses à la couronne. En 1498, par exemple, Christophe Colomb aborde également le continent dans la région de l’Orénoque, mais sans explorer en profondeur ce nouveau territoire. Les voyages portugais, quant à eux, permettent à Vespucci de naviguer le long des côtes sud-américaines et de documenter les richesses et les cultures locales.

Cependant, la réputation de Vespucci de son vivant est entachée de doutes et de controverses, certains remettant en question la véracité de ses récits et ses découvertes. Ces critiques n’empêchent pas Vespucci de poursuivre ses explorations et de jouer un rôle clé dans la cartographie du Nouveau Monde.

Contribution à la Casa de Contratación

Après ses expéditions portugaises, Amerigo Vespucci revient en Espagne et commence à travailler, à partir de 1507, à la Casa de Contratación de Séville. Cette institution, fondée en 1503, est la première compagnie coloniale espagnole et joue un rôle central dans l’organisation et la régulation des voyages et des échanges entre l’Espagne et le Nouveau Monde.

La Casa de Contratación est responsable de l’enregistrement des expéditions, de la collecte des taxes et des droits de douane, et de la formation des navigateurs et des cartographes. Vespucci, grâce à son expérience et à ses connaissances, devient un membre influent de cette institution. Il contribue à l’amélioration des techniques de navigation et de cartographie, partageant son savoir avec les futurs explorateurs.

Son travail à la Casa de Contratación permet de standardiser les pratiques maritimes et de renforcer le contrôle de la couronne espagnole sur ses nouvelles colonies.

Fin de vie et décès

Amerigo Vespucci meurt à Séville en 1510, très certainement de la peste, une maladie dévastatrice qui ravageait périodiquement les populations européennes. Son décès marque la fin d’une vie riche en découvertes et en aventures, bien que controversée.

Malgré les doutes entourant certaines de ses affirmations et la concurrence avec d’autres explorateurs, Vespucci laisse un héritage durable. Ses récits et ses lettres, bien que critiqués, apportent une vision nouvelle et détaillée des terres découvertes et des peuples rencontrés. Sa contribution à la cartographie et à la compréhension du Nouveau Monde est indéniable, et il reste une figure majeure de l’histoire des explorations.

Amerigo Vespucci et la désignation du Nouveau Monde

C’est un éditeur allemand, Martin Waldseemüller, qui utilise le prénom de Vespucci pour désigner le nouveau continent dans un ouvrage publié le 25 avril 1507. Waldseemüller, en publiant une carte du monde intitulée « Universalis Cosmographia« , décide d’appeler les nouvelles terres « America » en l’honneur d’Amerigo Vespucci.

Cette décision est basée sur les récits de Vespucci qui décrivent les nouvelles terres découvertes comme un « Nouveau Monde« . L’ouvrage de Waldseemüller connaît un grand succès et popularise le nom « America« , qui finit par désigner l’ensemble des continents américains.

Ainsi, Amerigo Vespucci, par ses explorations et ses écrits, voit son nom immortalisé à travers les continents américains, laissant une trace indélébile dans l’histoire de l’exploration du Nouveau Monde. Son héritage perdure, et son nom reste associé à l’idée de découverte et d’exploration, marquant l’imaginaire collectif des générations futures.