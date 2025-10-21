Les Scandinaves ont su tirer leur épingle du jeu lors de la période des migrations qui a suivi la chute de l’Empire romain.
Depuis des siècles, le trésor des Templiers fascine historiens, chercheurs et amateurs de mystères. Entre faits historiques, légendes dorées...
Au milieu du 9e siècle, l’arrivée d’Ivar le Désossé, autoproclamé roi des Vikings, a changé beaucoup de choses dans...
L’île de Pâques abrite une énigme : Les moai, ces statues colossales dressées sur des ahu, des plateformes cérémonielles...
Parce qu’elle a été la cause première de la naissance et du développement de l’Inquisition, l’hérésie cathare tient une...
À l’époque, les Vikings n’étaient pas chrétiens, et ils ne s’intéressaient qu’à ce qui pouvait être transformé en trésor.
Que sait-on du contenu des trésors qui appartenaient aux rois de France ? Quelle part de notre histoire ces...
Les Mongols ont équipé leur cavalerie d’étriers pour stabiliser le cavalier et lui permettre de maîtriser efficacement sa monture....
Vlad Tepes, également connu sous le nom de Vlad l’Empaleur ou Vlad III, est une figure historique entourée de...
Tout le monde connaît plus ou moins l’histoire de Robin des Bois, le bandit au grand cœur qui vole...
Qui était le roi Arthur ? Quelle est la part de vérité dans la légende du roi sauveur de...
« Et si cela n’avait pas eu lieu ? » Une plongée dans la grande histoire à travers les événements en...
Marco Polo, né en 1254 à Venise, était bien plus qu’un simple voyageur. Il était un pionnier audacieux, un...
L’histoire, avec ses faits avérés, est souvent surpassée par les récits de fiction. Cependant, c’est bien l’imaginaire, avec sa...
Les portraits de certains des rois de France les plus importants de l’Histoire, de Clovis à Louis XVI, en...
Le 1er juillet 987, exaspérés par la faiblesse des derniers héritiers de Charlemagne, les principaux seigneurs de Francie occidentale...
Dans la première moitié du XIIe siècle, l’Eglise entretient des relations conflictuelles avec le pouvoir en place. Un homme,...
L’Empire des quatre quartiers, ou Tahuantinsuyu : tel était le nom de l’Empire inca qui, aux XVe et XVIe...
Au coeur des salles des Arts de l’Islam palpite un mystérieux chef-d’œuvre : la Pyxide d’al-Mughīra. Une délicate boîte...
Tout comme le roi Arthur, Clovis ou Barbe Bleue, Dagobert Ier est un personnage intemporel de l’histoire. Pourtant, la...
Conférence donnée au Collège supérieur de Lyon dans le cycle sur le féminisme.
