Comment déboucher une canalisation ?

Une canalisation bouchée est un désagrément ménager qui demande souvent une intervention rapide pour être résolu. Parfois, en tirant la chasse d’eau ou en utilisant le lavabo, l’eau a du mal à s’évacuer ou remonte, signifiant par là que votre canalisation est probablement obstruée. Cela peut générer de mauvaises odeurs, des bruits désagréables et dans des cas plus graves, des débordements d’eau et d’égouts.

Connaître les étapes pour déboucher une canalisation peut vous aider à résoudre ce problème par vous-même et aussi à éviter des coûts additionels. Attention toutefois, si la situation s’aggrave ou persiste, il est recommandé de faire appel à un professionnel.

Etape 1: identifier le problème

Avant de vous lancer à l’attaque des canalisations bouchées, il est fondamental d’en identifier la source. Une connaissance précise du problème vous permettra d’adapter votre intervention pour la rendre plus efficace. Notez les signes avant-coureurs d’une obstruction.

Cela peut être une évacuation lente de l’eau, des bruits étranges venant des tuyaux ou bien des odeurs nauséabondes. Un bouchon peut être dû à plusieurs causes. Il peut s’agir de cheveux, de graisses, de restes alimentaires, ou de tout autre détritus bloque le passage de l’eau.

Etape 2: utilisation d’une ventouse

La méthode la plus simple et la plus accessible pour déboucher une canalisation est l’utilisation d’une ventouse. Placez la ventouse sur l’ouverture de la canalisation et faites des mouvements de haut en bas pour créer une pression qui pourrait déloger le bouchon.

C’est une technique qui nécessite peu d’outils spécifiques et qui peut s’avérer efficace pour des obstructions simples. Dans certains cas toutefois, l’utilisation d’une ventouse pourrait ne pas suffire à éliminer le bouchon. Il faudra alors passer à l’étape suivante.

Etape 3: utilisation d’un furet

Si la ventouse n’a pas été efficace, vous pouvez essayer d’utiliser un furet. Le furet est une tige métallique souple, dotée d’une brosse ou d’un crochet à son extrémité. Il est conçu pour se faufiler dans les canalisations et déloger les bouchons tenaces.

Pour l’utiliser, insérez le furet dans la canalisation jusqu’à atteindre le bouchon, effectuez ensuite des mouvements de rotation pour briser l’obstruction et dégager la canalisation.

Etape 4: utilisation de produits chimiques

Si malgré vos efforts, la canalisation reste bouchée, l’utilisation de produits chimiques peut être envisagée. Les supermarchés offrent une grande variété de déboucheurs chimiques, cependant leur manipulation doit se faire avec précaution.

Ces produits sont nocifs pour la santé et l’environnement. Lisez attentivement les instructions du fabricant et veillez à bien vous protéger lors de leur utilisation.

Etape 5: faire appel à un professionnel

S’il s’agit d’une obstruction tenace, la solution la plus sure est de faire appel à un professionnel. Un plombier a l’expertise nécessaire pour se débarrasser des bouchons de canalisation les plus difficiles sans endommager votre système de plomberie.

De plus, il pourra également vous donner des conseils pour éviter de futurs bouchons.

Conclusion

Déboucher une canalisation est une tâche qui peut sembler intimidante, mais qui peut souvent être effectuée par vous-même avec un peu d’effort et les bons outils.

Néanmoins, il est toujours important de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dégâts et conserver l’intégrité de votre système de plomberie. Si jamais vous vous trouvez face à un bouchon récalcitrant qui résiste à toutes vos tentatives, n’hésitez pas à faire appel à un professionnel. Une canalisation dégagée vous garantira une bonne évacuation de l’eau et une atmosphère plus agréable dans votre habitation.