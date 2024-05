Documentaire



Pour la plupart d’entre nous, le camping évoque les vacances d’été. Mais pour Angélique, c’est simplement un logement où elle vit toute l’année. Pour 200 euros par mois, Angélique et ses voisins ont en effet le droit d’habiter un mobile-home dans la banlieue sud de Paris. Ils y dorment à l’abri des intempéries. Mais pas du froid : quand il gèle comme ces jours-ci, ils sont obligés de briser la glace et de la faire chauffer pour boire. Et ce n’est pas le seul problème : Angélique et ses voisins doivent désormais faire face à un projet du maire de mettre fin à ces habitations sauvages. Comme eux, en France, 85 000 Français pauvres vivent dans des logements de fortune.



Un documentaire de Sébastien Gilles