Article 10 erreurs à éviter avant d’acheter un appartement Acheter un appartement est une étape cruciale dans une vie, à la fois excitante et angoissante. Cet investissement représente...

Article Comment choisir la meilleure orientation pour une terrasse en bois ? Choisir la meilleure orientation pour une terrasse en bois est une étape cruciale pour maximiser le confort et la...

Documentaire Potagers d’intérieur : comment cultiver un jardin chez soi ? Qui a dit que les potagers étaient réservés aux occupants d’une maison avec jardin ? Cultiver son jardin intérieur...

Documentaire Magouilles : la vérité sur les arnaques Un artisan a été contacté pour nous apprendre à démasquer les artisans véreux. Ce dernier nous montre toutes leurs...

Article Cultiver et soigner le palmier de Madagascar Le palmier de Madagascar, scientifiquement nommé Dypsis lutescens, est une plante tropicale très appréciée pour sa beauté et sa...

Podcast VISALE : la meilleure garantie contre les impayés ! Julien aborde la garantie « VISALE », qu’il considère comme le summum en matière de garantie contre les impayés. Elle a...

Documentaire Loyers impayés, squats : le cauchemar des propriétaires En France, un locataire de HLM sur six ne paye pas régulièrement son loyer. Derrière ces chiffres, ce sont...

Podcast 3 façons d’améliorer son DPE Vous cherchez à booster la performance énergétique de votre bien immobilier ? Julien partage 3 astuces clés issues de...

Article Comment intégrer la lithothérapie dans votre décoration intérieure ? La lithothérapie, une pratique ancestrale qui utilise les propriétés énergétiques des pierres pour améliorer le bien-être, peut aussi être...

Documentaire Comment avoir la douche de ses rêves ? Il y a plein de solutions pour se doter d’une douche, exemple d’un gros bricolo qui fait sa douche...

Article Tout savoir sur les SCPI L’investissement immobilier est une partie cruciale de toute stratégie robuste de croissance de la richesse et de préservation de...

Documentaire Expulsions illégales : pourquoi la loi protège les squatteurs ? Une propriétaire, excédée par des squatteurs occupant son appartement, décide d’en reprendre possession malgré les risques judiciaires. Entre justice...

Article Comment choisir un ventilateur performant ? Choisir un ventilateur performant peut transformer votre expérience en période de chaleur. Pour faire le bon choix, il est...

Documentaire Ces maisons à 100 millions que seuls les riches peuvent s’offrir Villas à 100 millions, salles de cinéma privées, cuisines à 6 chiffres… Bienvenue dans l’univers fermé de l’ultra-luxe. De...

Documentaire Sécuriser sa maison La France, comme ses voisins européens, est touchée de plein fouet par un sentiment d’insécurité. Le départ en vacances...

Podcast Une chambre à soi Alors, prêts à renouer avec votre âme créative ? Anna Chedid nous invite à nous créer pour nous-même un...

Documentaire Le Beverly Hills marseillais Des villas somptueuses, des petits palais… à Marseille, quand on prend de la hauteur, on tombe sur des pépites....

Article Panneaux solaires : 10 signes d’alerte pour repérer une arnaque photovoltaïque L’engouement pour l’énergie solaire attire un nombre croissant de foyers français désireux de diminuer leur impact environnemental et leurs...