L’Etat est-il trop généreux ? Qui profite vraiment des logements sociaux ?
Réalisateur : Emmanuelle Rota
Acheter un appartement est une étape cruciale dans une vie, à la fois excitante et angoissante. Cet investissement représente...
Choisir la meilleure orientation pour une terrasse en bois est une étape cruciale pour maximiser le confort et la...
Qui a dit que les potagers étaient réservés aux occupants d’une maison avec jardin ? Cultiver son jardin intérieur...
Un artisan a été contacté pour nous apprendre à démasquer les artisans véreux. Ce dernier nous montre toutes leurs...
Le palmier de Madagascar, scientifiquement nommé Dypsis lutescens, est une plante tropicale très appréciée pour sa beauté et sa...
Julien aborde la garantie « VISALE », qu’il considère comme le summum en matière de garantie contre les impayés. Elle a...
En France, un locataire de HLM sur six ne paye pas régulièrement son loyer. Derrière ces chiffres, ce sont...
Vous cherchez à booster la performance énergétique de votre bien immobilier ? Julien partage 3 astuces clés issues de...
La lithothérapie, une pratique ancestrale qui utilise les propriétés énergétiques des pierres pour améliorer le bien-être, peut aussi être...
Il y a plein de solutions pour se doter d’une douche, exemple d’un gros bricolo qui fait sa douche...
L’investissement immobilier est une partie cruciale de toute stratégie robuste de croissance de la richesse et de préservation de...
Une propriétaire, excédée par des squatteurs occupant son appartement, décide d’en reprendre possession malgré les risques judiciaires. Entre justice...
Choisir un ventilateur performant peut transformer votre expérience en période de chaleur. Pour faire le bon choix, il est...
Villas à 100 millions, salles de cinéma privées, cuisines à 6 chiffres… Bienvenue dans l’univers fermé de l’ultra-luxe. De...
La France, comme ses voisins européens, est touchée de plein fouet par un sentiment d’insécurité. Le départ en vacances...
Alors, prêts à renouer avec votre âme créative ? Anna Chedid nous invite à nous créer pour nous-même un...
Des villas somptueuses, des petits palais… à Marseille, quand on prend de la hauteur, on tombe sur des pépites....
L’engouement pour l’énergie solaire attire un nombre croissant de foyers français désireux de diminuer leur impact environnemental et leurs...
Lorsqu’il s’agit d’installer ou de rénover un système de plomberie, le choix des matériaux pour les tuyaux est crucial....
L’installation d’une climatisation dans une maison est un projet qui peut considérablement améliorer le confort thermique de votre habitation,...
