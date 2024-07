Documentaire



Michell, pharmacien, et son compagnon Aurélien quittent Paris pour construire une maison en Normandie, cherchant un cadre de vie plus sain pour leur fils Baptiste. Malgré les défis financiers et logistiques, leur rêve prend forme avec le début des travaux. Entre jardinage et choix de décoration, ils s’investissent pleinement dans leur nouvelle vie à la campagne.