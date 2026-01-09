C’est la petite sœur de la foire de Paris.
Pendant 10 jours, la foire d’automne est le rendez-vous shopping de cette fin d’année.
On y découvre les dernières tendances de la décoration, de la gastronomie, de l’artisanat et du bien-être, les dernières nouveautés pour aménager, décorer son intérieur et améliorer son habitat. Démonstrateurs, inventeurs, vendeurs de gadgets en tout genre et restaurateurs, veulent séduire les 80 000 visiteurs en quête de bonnes affaires et de nouveautés. Si pour les visiteurs c’est le moment de préparer leurs cadeaux de Noël avant le grand rush, pour les exposants c’est l’une des dernières occasions de réaliser leur chiffre d’affaire annuel.
Ristournes, promotions, ils sont prêts à tout pour vous faire craquer.
Réalisateur : Elisa Jadot