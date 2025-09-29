https://www.youtube.com/watch?v=ypqoFYZauqA
Alors que les Français vivent 80% de leur temps en lieux clos (logement, lieu de travail, voiture, transports…), la pollution intérieure frappe de plein fouet la population avec un constat sans appel : l’air intérieur, 5 à 9 fois plus pollué que l’air extérieur engendre, chaque année en France, plus de 20 000 décès et plus de 28 000 nouveaux cas de maladies graves . C’est dans ce contexte que l’enquête Santé & Habitation a mesuré, sur la période juin-juillet 2024, la perception de personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques et leurs proches aidants – un panel possiblement plus sensibilisé à la question – sur cet enjeu majeur de santé publique.